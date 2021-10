S podpisom pisma o nameri do obnove historicistične kapelice na izolskem pokopališču

Izola, 22. oktobra - Občina Izola, Komunala Izola, Italijanska samoupravna narodna skupnost Izola in Ljudska univerza v Trstu so danes s podpisom pisma o nameri pristopile k sanaciji in obnovi osrednje historicistične kapelice sv. nadangela Mihaela na spomeniško zaščitenem delu izolskega pokopališča. Gre za spomenik lokalnega pomena, so spomnili na Občini Izola.