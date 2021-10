Mariborski Primat lani ustavil padec prodaje

Maribor, 24. oktobra - Mariborska družba Primat, ki se ukvarja s proizvodnjo varnostne opreme, je lani nekajletni trend padca prodaje in s tem krčenja podjetja kljub epidemiji uspela ustaviti in ga obrniti v rahlo rast. S prodajo v višini šestih milijonov evrov so bili za slabega pol milijona uspešnejši kot leto prej, še vedno pa so za 30 odstotkov zaostali za načrtom.