V Dravogradu za 2022 več sredstev za participativni proračun

Dravograd, 23. oktobra - Občina Dravograd po dveh letih izvajanja participativnega proračuna ugotavlja, da je ta med občani in krajevnimi skupnostmi dobro sprejet in da je naletel na pozitivne odzive. V letih 2020 in 2021 je občina za to namenila po 100.000 evrov, za 2022 pa sredstva zvišuje na 133.000 evrov. Krajevne skupnosti že zbirajo predloge projektov.