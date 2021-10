Podgoršek na Goričkem o ukrepih kmetijske politike za krajinske parke

Grad, 22. oktobra - Kmetijski minister Jože Podgoršek se je danes mudil na Goričkem, kjer je z vodstvom tamkajšnjega krajinskega parka razpravljal o strateškem načrtu skupne kmetijske politike in posebnostih, ki so pomembne za krajinski park. Med drugim so govorili tudi o upravljanju s kmetijskimi zemljišči ter o prihodnost parka, so sporočili z ministrstva.