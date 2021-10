Za čebelnjake za prenos znanja več kot 50.000 evrov

Ljubljana, 22. oktobra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v uradnem listu objavilo javni razpis za oddajo vloge za vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu. Skupna višina nepovratnih sredstev znaša do 50.120 evrov, kar ustreza sofinanciranju petih učnih čebelnjakov, izhaja iz razpisa. Rok za oddajo vloge je do vključno 30. novembra.