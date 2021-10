Na DP tudi Jorgić

Rakek, 22. oktobra - Pink Pong klub Rakek bo v soboto in nedeljo v sodelovanju z NTZS prireditelj jubilejnega, 30. državnega prvenstva za člane in članice posamezno in dvojice za sezono 2020/21. Zaradi klubskih obveznosti ne bo branilca naslova med posamezniki, Denija Kožula, prav tako pa med prijavljenimi ni aktualne državne prvakinje Ivane Zera.