Večina na odboru proti priporočilu vladi, naj odstopi in omogoči predčasne volitve

Ljubljana, 22. oktobra - Odbor DZ za notranje zadeve je danes na nujni seji več kot devet ur razpravljal o razmerah v državi. Večina na odboru je na koncu zavrnila priporočila, ki so jih pripravili v delu opozicije in s katerimi bi med drugim DZ vladi priporočil, naj odstopi in s tem omogoči predčasne volitve. Vlada meni, da so priporočila neutemeljena.