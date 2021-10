Tadej Pogačar: Dopinški sumi bolijo, saj za uspeh žrtvujemo vse

Monaco, 22. oktobra - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je v nedavnem intervjuju za spletni portal Cyclingnews dejal, da ga po številnih uspehih dopinški sumi sicer bolijo, a nanje ne more vplivati zaradi zgodovine kolesarskega športa. Ta je prežeta z dopinškimi grešniki, zato se kot dvakratni šampion vprašanjem o tej temi ne more izogniti.