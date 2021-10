Raziskava: V jagodnih čajih precej hibiskusa in šipka, najmanj pa jagod

Ljubljana, 23. oktobra - Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave (Mipor) je pod drobnogled vzel 11 jagodnih čajev v vrečkah, od tega osem v kombinaciji z okusom vanilije. "V jagodnih čajih je precej hibiskusa in šipka ter drugega sadja, jagod je še najmanj," so ugotovili. Dva izdelka sta za skupno oceno dobila oceno povprečno, osem pomanjkljivo in eden nezadovoljivo.