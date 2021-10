Sagan še naprej priljubljen kolesar na družbenih omrežjih, Slovenca nista pri vrhu

Ljubljana, 22. oktobra - Čeprav slovaški kolesar Peter Sagan ne zmaguje več tako pogosto kot prejšnja leta, to ne vpliva na njegovo priljubljenost na spletnih omrežjih. Po raziskavi, ki so jo opravili pri podjetju Wine & wheels, je še vedno najbolj spremljan kolesar na Facebooku, Twitterju in Instagramu, pri dekletih pa je to Nizozemka Marianne Vos.