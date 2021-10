Evropski parlament za zamrznitev dela Frontexovega proračuna

Strasbourg, 22. oktobra - Evropski poslanci so se v četrtek na plenarnem zasedanju v Strasbourgu zavzeli za zamrznitev določenega dela sredstev, predvidenih za Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo (Frontex) v proračunu EU za leto 2022. Po njihovem mnenju bi morali dostop Frontexu do 90 milijonov evrov omogočiti šele, ko bo izpolnil določene pogoje.