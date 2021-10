V Narodni galeriji drugi del razstave del Hinka Smrekarja

Ljubljana, 22. oktobra - V Narodni galeriji bo od 27. oktobra na ogled drugi del razstave Hinka Smrekarja. Po prvem, kjer so predstavili dela, nastala med letoma 1902 in 1917, bo tokrat na ogled okrog 200 del, nastalih po prvi svetovni vojni pa vse do umetnikove smrti leta 1942. V tem obdobju je Smrekar postal "še močnejši, borbenejši, duhovitejši in sarkastičnejši".