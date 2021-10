V Celju kombinirana vaja civilne zaščite in gasilskih enot

Celje, 23. oktobra - V Celju bo danes potekala občinska vaja zaščite in reševanja Zagatnice 2021. Namen kombinirane vaje civilne zaščite in gasilskih enot je preveriti delovanje sistema zaščite in reševanja celjske občine. Vajo bodo pripravili na predpostavki, da je zaradi obilnih padavin povišan vodostaj Voglajne, Hudinje in Savinje.