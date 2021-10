Umrl nizozemski dirigent Bernard Haitink

London, 22. oktobra - Umrl je nizozemski dirigent Bernard Haitink, ki so ga uvrščali med enega največjih dirigentov svoje generacije. V karieri je vodil nekatere najbolj prepoznavne orkestre na svetu, kot sta Berlinska filharmonija in Londonski simfonični orkester. Umrl je na svojem domu v Londonu v starosti 92 let, poročajo tuje tiskovne agencije.