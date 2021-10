V Velenju razširili pokopališče Škale

Velenje, 23. oktobra - Velenjska občina je razširila pokopališče Škale s čimer je pridobila dodatne prostore, v okviru katerih so uredili žarni zid in prostor za raztros pepela. Postavili so tudi dve fontani ter uredili ekološki prostor in kanalizacijo odpadnih vod. Vrednost naložbe je znašala 118.000 evrov, so sporočili z velenjske občine.