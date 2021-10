V Melbournu nazdravljajo koncu dolgega zaprtja

Melbourne, 22. oktobra - Drugo največje avstralsko mesto Melbourne se je po eni najdaljših serij zaprtij zaradi pandemije covida-19 danes znova odprlo. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so številni meščani to proslavili v barih in restavracijah, mnogi pa so se tudi že postavili v vrsto pred frizerskimi saloni. Gostinci poročajo o neverjetnem navalu gostov.