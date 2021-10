Pogačar se po 20 letih vrača v Benetke s projektom CODE:RED

Benetke, 24. oktobra - Mineva 20 let od prve mednarodne predstavitve projekta CODE:RED Tadeja Pogačarja na 49. beneškem likovnem bienalu. Pogačar se ob obletnici vrača v Benetke, kjer bodo danes v razstavišču Casa Punto Croce odprli razstavo Umbella: Dvajset let aktivizma pod rdečimi dežniki. Razstava bo na ogled do 30. oktobra.