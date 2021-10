Vreme: Spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem

Ljubljana, 22. oktobra - Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem, ki bo manj verjeten v severni in severovzhodni Sloveniji. Do večera bo, razen na jugu, ponehal. Oblačnost se bo popoldne ponekod trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 16, ob morju in na Goriškem okoli 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo na Primorskem delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne pa pretežno jasno. Pihala bo šibka burja. Drugod bo dopoldne pretežno oblačno, ponekod bodo še možne rahle padavine. Popoldne se bo jasnilo. V osrednji in južni Sloveniji bo pihal jugovzhodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 13, najvišje dnevne od 10 do 13, na Primorskem do 19 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo zjutraj in dopoldne ponekod v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Popoldne se bo zjasnilo. Na Primorskem bo jasno s šibko burjo. V ponedeljek bo precej jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla, ponekod bo slana.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je prehodno nastal plitev ciklon, ki je nekoliko zaustavil hladno fronto na tem območju. Nad naše kraje doteka od zahoda vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih severno od nas večinoma suho in deloma sončno. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, ob Jadranu bo možna še kakšna nevihta. Popoldne bodo padavine, razen v krajih južno od nas, postopno ponehale. V soboto bo ob severnem Jadranu sončno s šibko burjo, drugod bo pretežno oblačno. Predvsem v Gorskem Kotarju in Liki bodo dopoldne še manjše padavine. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka burja, v Kvarnerju ponekod zmerna do močna.

Biovreme: Danes dopoldne bo obremenitev zaradi vremena zmerna. Kazala se bo s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo in utrujenostjo. Popoldne bo obremenitev začela popuščati. V soboto bo obremenitev postopoma ponehala.