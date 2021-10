Kranj, 22. oktobra - Gorenjski kriminalisti obravnavajo sum kaznivega dejanja zoper življenje in telo, ki se je zgodil ponoči. Ena oseba je umrla, osumljencu pa so odvzeli prostost. Ker preiskava še poteka, več informacij ne morejo posredovati, so sporočili s Policijske uprave Kranj.