Edmonton, San Jose, Florida in Carolina še naprej brez oddane točke

Edmonton, 22. oktobra - V severnoameriški hokejski ligi NHL je bilo danes odigranih deset obračunov, po njih pa so še naprej brez poraza na uvodu v sezono Edmonton Oilers, Florida Panthers, Carolina Hurricanes ter San Jose Sharks. S tem so se pridružili Buffalo Sabres, St. Louis Blues in Minnesota Wild, ki prav tako ostajajo stoodstotni v novi sezoni.