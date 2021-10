Ljubljana, 22. oktobra - Odprtje kampanje Čas je za ukrepanje pod geslom Ne dopustimo, da pandemija covida-19 oslabi boj proti epidemiji raka, na katerem bosta imela nagovor minister za zdravje Janez Poklukar in evropska komisarka za zdravje in varnost hrane Stella Kyriakides, bo danes ob 11. uri na povezavi sta.si/qFN3cx, so sporočili iz Zveze društev za boj proti raku.