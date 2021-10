Vrh EU danes o migracijah in digitalnih načrtih

Bruselj, 22. oktobra - Voditelji članic EU bodo danes v Bruslju dvodnevno zasedanje nadaljevali z razpravo o migracijskih in digitalnih vprašanjih, potem ko so prvi dan razpravljali o Poljski in primarnosti evropskega prava, visokih cenah energije, spoprijemanju s pandemijo covida-19 in trgovini kot vzvodu krepitve vpliva unije v svetu.