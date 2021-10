Newyorške borze končale neenotno

New York, 21. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. V zadnjem tednu so delnice rasle zaradi vrste dobrih poročil o zaslužkih. Ta so izničila zaskrbljenost zaradi višje inflacije v ZDA, ki bo povzročila prehod na bolj restriktivno denarno politiko, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.