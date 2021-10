Primorske novice o srečanju slovenskega in italijanskega predsednika (22. 10.)

Koper, 21. oktobra - Matija Marussig v komentarju Poklon Goričanom in sporočilo Evropi piše o srečanju slovenskega predsednika Boruta Pahorja in italijanskega predsednika Sergia Mattarelle v Gorici in Novi Gorici. Poudarja, da ima to srečanje pomemben simbolni pomen tako za državi kot za celo Evropo.