Na celjski fakulteti za večje vključevanje oseb s potrebnimi potrebami v visokošolski proces

Celje, 23. oktobra - Na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije iz Celja želijo visokošolske zavode spodbuditi k oblikovanju politik in strategij, ki bi omogočile uspešno vključevanje študentov s posebnimi potrebami. Pomembni sta ustrezna dostopnost in podpora, ki študentom s posebnimi potrebami omogočata uspešen študij, so zapisali na fakulteti.