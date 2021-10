Ameriški policist, ki je ubil žensko, dobil manj kot pet let zapora

Minneapolis, 21. oktobra - Nekdanji policist iz Minneapolisa Mohamed Noor je bil danes obsojen na 57 mesecev zapora, ker je leta 2017 do smrti ustrelil žensko, ki je poklicala na nujno številko, da bi prijavila domnevno posilstvo blizu njenega stanovanja. 36-letni Noor je bil že obsojen na 12 let in pol zapora, vendar je bila kazen razveljavljena.