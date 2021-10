Zmaga Paoka brez Kurtića, točka Anorthosisa z golom Popovića

Ljubljana, 21. oktobra - Nogometaši HJK Helsinkov, pri katerih je Filip Valenčič igral do 61. minute, so v 3. krogu konferenčne lige v skupini A gostili Maccabi Tel Aviv in izgubili z 0:5. Denis Popović je zadel na tekmi njegovega Anorthosisa s Floro, ki se je končala z 2:2, Paok pa je brez Jasmina Kurtića zmagal v Koebenhavnu z 2:1.