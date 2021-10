Veter preglavice povzročal predvsem v severovzhodni Sloveniji in na Dolenjskem

Ljubljana, 21. oktobra - Močan veter je povzročal nekaj preglavic predvsem v severovzhodni Sloveniji in na Dolenjskem. Na Upravi RS za zaščito in reševanje so zabeležili 21 dogodkov. Največ je bilo podrtih dreves, v štirih primerih je veter delno odkril strehe stanovanjskih hiš in enega poslovnega objekta.