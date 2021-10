WHO: Zaradi covida-19 umrlo od 80.000 do 180.000 zdravstvenih delavcev

Ženeva, 21. oktobra - Po oceni Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je v prvih 16 mesecih pandemije covida-19 zaradi te bolezni umrlo od 80.000 do 180.000 zdravstvenih delavcev. Po oceni WHO je krivec za to predvsem slaba zaščitna oprema zlasti v začetku pandemije ter pomanjkanje cepiva proti covidu-19 v revnih državah, poročajo tuje tiskovne agencije.