Zver o pomenu cepljenja hemato-onkoloških bolnikov: Tudi majhen nivo protiteles lahko prepreči smrt

Ljubljana, 21. oktobra - Strokovnjaki so v okviru spletnega posveta STAkluba poudarili pomen cepljenja proti različnim boleznim za hemato-onkološke bolnike. Kljub temu, da tovrstni bolniki po cepljenju običajno razvijejo manj protiteles, so ta lahko ločnica med življenjem in smrtjo, je poudaril hematolog Samo Zver.