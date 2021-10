Obrambni ministri Nata o ohranitvi dosežkov v Afganistanu in boju proti terorizmu

Bruselj, 21. oktobra - Obrambni ministri Nata so danes v Bruslju razpravljali o tem, kako ohraniti dosežke v Afganistanu in pri tem zagotoviti, da država nikoli več ne postane varno zatočišče za teroriste. Potrdili so tudi Natove cilje zmogljivosti tako na ravni zavezništva kot tudi za posamezne članice v okviru zavezniškega obrambnega načrtovanja.