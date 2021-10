Na omizju v Rimskih termah o tržnem ravnanju z odpadki

Rimske Toplice, 21. oktobra - V okviru osme konference reciklažne industrije, ki danes in v petek poteka v Rimskih termah, so udeleženci na okrogli mizi v razpravi o predlogu zakona o varstvu okolja opozorili, da je pristojno ministrstvo pripravilo štiri verzije predloga zakona, a brez javne razprave. Moti jih tudi, da so o vsebini zadnje verzije izvedeli iz medijev.