Sviz za ustrezno ovrednotenje dela v predšolski vzgoji

Ljubljana, 21. oktobra - Šolski sindikat Sviz zahteva, da ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nemudoma začne aktivno reševati problematiko prenizke osnovne plače za vzgojitelja predšolskih otrok - pomočnika vzgojitelja. Njihova osnovna plača je ob pridobljeni srednješolski izobrazbi in ustrezni kvalifikaciji namreč nižja od minimalne, so zapisali.