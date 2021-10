Newyorške borze uvodoma brez enotne smeri

New York, 21. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje začeli brez enotne smeri. Vlagatelji med drugim premlevajo danes objavljene podatke ministrstva za delo ZDA, da se je v tednu do 16. oktobra število novih vlog za nadomestilo zaradi brezposelnosti v primerjavi s tednom pred tem znižalo na 290.000, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.