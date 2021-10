Ljubljana, 21. oktobra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na mariborski vzhodni obvoznici med priključkoma Maribor center in Rogoza proti Ljubljani promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Na vipavski hitri cesti je med pokritim vkopom Rebrnice 1 in razcepom Nanos v smeri Razdrtega, zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila.

Zastoj je na hitri cesti skozi Maribor pred priključkom Pesnica proti Šentilju.

Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Na mejnem prehodu Gruškovje čakajo vozniki osebnih vozil pri vstopu in izstopu iz države do pol ure, vozniki tovornih vozil pa pri vstopu v državo do ene ure. Na mejnem prehodu Obrežje čakajo vozniki tovornih vozil pri vstopu v državo do ene ure.

Hitra cesta skozi Maribor je zaradi asfaltiranja zaprta pred krožiščem Pesnica proti Šentilju, Avstriji.

Primorska avtocesta bo v noči na petek, med 21. in 5. uro zjutraj, zaprta med razcepom Srmin in priključkom Kozina proti Ljubljani. Obvoz bo možen po vzporedni regionalni cesti Dekani-Črni Kal-Kozina.

Na štajerski avtocesti bo od sobote, 23. 10., od 5. ure do nedelje, 24. 10., do 14. ure, popolna zapora krožišča Pesnica.

Cesta Begunje-Tržič bo pri Slatni zaprta v soboto, 23. 10. in nedeljo, 24. 10., med 7. in 17. uro.

Zaradi del je na primorski avtocesti zaprt priključek Kastelec v obe smeri, na pomurski avtocesti pa je zaprt priključek Vučja vas iz smeri Maribora proti Lendavi.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si