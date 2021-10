V Siriji usmrtitve zaradi lanskoletnih godnih požarov

Damask, 21. oktobra - V Siriji so v sredo usmrtili 24 ljudi, ki so jih obsodili, ker so lani poleti namerno podtaknili gozdne požare. Ti so zahtevali tudi smrtne žrtve. Sirsko pravosodno ministrstvo je danes objavilo, da so bili usmrčeni obsojeni terorističnega dejanja, ki je povzročilo smrt in škodo na državni infrastrukturi ter javni in zasebni lastnini.