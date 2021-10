Ljubljanska borza odeta v rdečo

Ljubljana, 21. oktobra - Na ljubljanski borzi so se tečaji večine najpomembnejših delnic danes znižali ali pa so mirovali. Izjema so bile le delnice Zavarovalnice Triglav, ki so pridobile 0,89 odstotka. Prometa je bilo za 698.000 evrov, od tega več kot polovico z delnicami Krke. Indeks SBI TOP je izgubil 0,41 odstotka.