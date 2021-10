Iz podnebnega sklada 266.000 evrov za ukrepe za zmanjševanje energetske revščine

Ljubljana, 21. oktobra - Ministrstvo za okolje in prostor bo v obdobju od leta 2021 do leta 2023 za zmanjševanje energetske revščine namenilo 266.000 evrov. Iz sklada za podnebne spremembe je letos za to namenjenih 90.000 evrov, v letih 2022 in 2023 pa po 88.000 evrov. Sredstva so namenjena socialno šibkim občanom.