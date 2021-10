UP z bodočim centrom znanosti do povezovanja z okoljem in popularizacije znanosti

Koper, 23. oktobra - Univerza na Primorskem (UP) namerava vzpostaviti center znanosti, ki ga bodo sestavljali Akvarij Piran, arheološki park Simonov zaliv, hiša znanosti in izobraževalni center. Na ta način želijo po besedah rektorice Klavdije Kutnar doseči tesnejšo povezanost z lokalnim okoljem, popularizirati znanost ter skrbeti za usposabljanja in izobraževanja.