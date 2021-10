Erdogan zagrozil z izgonom desetih zahodnih veleposlanikov

Ankara, 21. oktobra - Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je danes zagrozil, da bo izgnal veleposlanike ZDA, Nemčije, Kanade, Danske, Finske, Francije, Nizozemske, Nove Zelandije, Norveške in Švedske, ki so objavili skupen poziv k izpustitvi filantropa in aktivista Osmana Kavale. Veleposlanike je sicer na pogovor že v torek poklicalo tudi zunanje ministrstvo.