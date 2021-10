Ifo: S kompromisom koalicije SPD, Zelenih in FDP bi lahko nemški davkoplačevalci prihranili do 16,4 milijarde evrov

München, 21. oktobra - Kompromis glede davkov koalicije, ki bi jo sestavljale SPD, Zeleni in FDP, bi lahko Nemcem prinesel olajšave do 16,4 milijarde evrov, če bo SPD dosegla svoje glede davčnih stopenj in bo odpravljen solidarnostni dodatek, izhaja iz analize možnih davčnih predlogov koalicijskih zavezništev münchenskega inštituta za gospodarske raziskave Ifo.