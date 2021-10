V Moskvi v tednu od 28. oktobra strogi protikoronski ukrepi

Moskva, 21. oktobra - Moskovske oblasti so se odločile v tednu od 28. oktobra do 7. novembra uvesti stroge ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Tako kot drugod v Rusiji bo prvi teden novembra dela prost, poleg tega pa bodo v prestolnici prepovedali množične dogodke, zaprli nenujne trgovine in lokale ter predčasno začeli počitnice.