Republika srbska za ustanovitev lastne agencije za zdravila

Banjaluka, 21. oktobra - Parlament Republike srbske je v sredo sprejel zakon o vzpostavitvi agencije za zdravila in medicinske pripomočke v tej entiteti Bosne in Hercegovine. Gre za prvi zakon, ki izpodbija pooblastila na državni ravni. Po oceni poznavalcev bi to lahko bil začetek sprejema podobnih zakonov, kar bi ogrozilo delovanje države BiH kot celote.