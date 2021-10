Vzpostavili spletno mesto zbrane kulturne in naravne dediščine slovenske Istre

Izola, 21. oktobra - V okviru projekta Mreža in virtualizacija butičnih muzejev podeželja LAS Istre z akronimom BUTMUZ, ki je namenjen promociji, digitalizaciji podeželja slovenske Istre in njenih butičnih muzejev, bodo vzpostavili spletno mesto, na katerem je zbrana kulturna in naravna dediščina slovenske Istre.