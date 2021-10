Mladina o zlorabi družbe (22. 10.)

Ljubljana, 22. oktobra - Grega Repovž v komentarju Nizozemski sindrom piše, da je celotna nizozemska družba v primežu izjemno močnih kokainskih združb, ki so izkoristile in zlorabile liberalni odnos prebivalcev do mehkih drog in družbo v celoti zlorabile za svoje posle. Kot izpostavi, pa lahko v Sloveniji podoben proces zlorabe družbe opazujemo v politiki.