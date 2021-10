AVP: Na vsako pot, tudi na počitnice, pripeti in brez telefona

Ljubljana, 21. oktobra - Uporaba mobilnega telefona med vožnjo in pripetost z varnostnim pasom v ponovljenem opazovanju voznikov motornih vozil v 11 mestnih občinah razkriva delno izboljšanje, so sporočili iz Agencije za varnost prometa (AVP). Kljub temu AVP še posebej pred začetkom jesenskih počitnic opozarja: Na vsako pot, tudi na počitnice, pripeti in brez telefona.