V Genovi policija razgnala protestnike, v Trstu še vztrajajo

Genova/Trst, 21. oktobra - Italijanska policija je davi razgnala protestnike, ki so sedem dni s sedenjem blokirali enega od vhodov v pristanišče v Genovi. Na ta način so protestirali proti uvedbi pogoja PCT za vse zaposlene v Italiji. Njihovi somišljeniki v Trstu medtem še vztrajajo na osrednjem trgu in za petek napovedujejo velik shod z udeleženci iz vse države.