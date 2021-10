Na Madžarskem prijeli hrvaška ubežnika, obdolžena poskusa uboja

Ljubljana, 21. oktobra - Slovenska policija je v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi uspešno končala iskanje dveh državljanov Hrvaške, ki sta obdolžena poskusa uboja, na begu pa sta bila od leta 2020. Moška, stara 25 in 43 let, so pred tremi dnevi prijeli v mestu Gyor na Madžarskem.