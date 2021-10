Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih septembra višje

Ljubljana, 21. oktobra - Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so bile septembra letos v povprečju za 0,8 odstotka višje kot avgusta, glede na september lani pa so se zvišale v povprečju za 8,6 odstotka, je danes sporočil državni statistični urad. Najbolj so se zvišale cene proizvodov v proizvodnji usnja ter v obdelavi in predelavi lesa.