Stena - vzpon do zlata: Intimni portret Janje Garnbret

Ljubljana, 21. oktobra - Prihodnje leto bo na ogled celovečerni dokumentarec The Wall - Climb for Gold oziroma Stena - vzpon do zlata, ki spremlja zlato olimpijko Janjo Garnbret v družbi še treh plezalk med pripravami za nastop na igrah Tokio 2020, so sporočili iz agencije Propiar. Film so snemali več kot dve leti, svetovnemu občinstvu pa bo na ogled v začetku leta 2022.